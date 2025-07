È di quattro feriti trasportati in codice rosso il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte lungo la Strada Provinciale 20, in località Cantoniera Vecchia, nel territorio di San Vito.

Lo scontro, avvenuto intorno alle 4:30, ha coinvolto due veicoli che viaggiavano in direzioni opposte: una Ford condotta da un giovane residente a Muravera e una Hyundai guidata da una donna residente a San Vito. A bordo della prima auto viaggiavano anche due ragazze.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Ford, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo impattando frontalmente e lateralmente contro l’altro mezzo. Tutti i coinvolti sono stati trasportati in codice rosso presso diversi ospedali della provincia, ma nessuno risulta in pericolo di vita.

Sottoposto ad accertamento, il giovane alla guida della Ford è risultato positivo all’alcol test. Per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca. Verrà deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza con sinistro stradale.