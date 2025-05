A San Gavino la situazione più grave: “L’interruzione dell’elettricità in alcune parti del paese deriva da un guasto importante alla linea della media tensione che i tecnici dell’Enel stanno riparando da diverse ore. Le forze dell’ordine garantiranno un passaggio più frequente nelle aree oggetto di interruzione per eventuali situazioni di necessità” ha espresso il sindaco Altea ieri sera. Dal primo pomeriggio decine di famiglie sono rimaste al buio: elettrodomestici spenti, sino alle 2 circa del mattino l’energia elettrica è mancata causando non pochi disagi. A Serramanna, invece, la luce appariva a intermittenza: notevole la preoccupazione da parte dei residenti che, preoccupati per eventuali danni alle apparecchiature che il salta e riattacca della corrente elettrica, in molti hanno preferito scollegare le spine dalle prese. A Samassi, invece, due giorni fa sono stati riscontrati gli stessi problemi: luce ko anche per diversi minuti in varie vie del paese, una situazione che, purtroppo, si manifesta non di rado soprattutto nei giorni di maltempo.