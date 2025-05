Un dramma nel dramma ieri sera a Settala, vicino Milano. Un uomo di 50 anni ha ucciso a coltellate la moglie 43enne davanti agli occhi della loro bimba di 10 anni. È stata proprio la piccola a chiamare il 112: “Papà ha appena ucciso la mamma – ha detto piangendo– Venite ad aiutarmi”.

All’arrivo dei soccorsi per la 43enne era ormai troppo tardi. La piccola stava uscendo dal palazzo seguita dal padre. Sembra che non fosse il primo episodio di violenza che accadeva nella famiglia. Infatti, l’uomo era stato anche allontanato dall’abitazione per poi ritornarvi.

“Questa è una tragedia che doveva essere evitata – racconta una vicina, come riporta Il Giorno – Quell’uomo è andato di fuori di testa parecchie volte. I carabinieri sono intervenuti più volte”. “Noi abbiamo visto la bambina, che va a scuola con mio figlio – prosegue la testimone – che usciva di casa, inseguita dal padre, con indosso solo gli slip”.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato ed è stato accompagnato al carcere di San Vittore, mentre la bimba è stata momentaneamente affidata ad un parente.