Samassi, pecore che attraversano i binari dopo il passaggio di un treno, la segnalazione di una viaggiatrice: “E se in quel momento fosse transitato un altro convoglio?”. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 16, un gregge di ovini è stato notato a poca distanza dalla stazione ferroviaria del paese mentre attraversava i binari. Era custodito, da quanto ha osservato la donna non del luogo, “è passato subito dopo che un treno è partito dalla stazione”. Un potenziale pericolo, sia per gli animali che per i macchinisti dei treni che, sfortunatamente, potrebbero impattare contro il gregge. Un mezzo in ritardo, magari, e la possibilità non è poi così remota. Massima attenzione e prudenza, insomma, a questo fine la viaggiatrice ha deciso di condividere pubblicamente la foto delle pecore in mezzo ai binari.