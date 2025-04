Diverse le segnalazioni già inoltrate all’ente che gestisce il bene, “mi hanno detto che sono a conoscenza del caso e che interverranno appena avranno risolto altre criticità” spiega un altro cittadino.

Il guasto? “Dopo i lavori per il posizionamento della fibra abbiamo notato che dall’asfalto fuoriusciva acqua che, nel corso del tempo, è aumentata sempre più. A volte, durante il giorno, la pressione è minore ma, soprattutto la sera, aumenta in maniera impressionante”. E le immagini lasciano poco spazio all’immaginazione: un ruscello è quello presente in via Municipio, la pendenza spinge l’acqua a sinistra, seguendo il senso unico, che colpisce prevalentemente due abitazioni che mostrano i segni dell’umidità nelle pareti esterne. “Ho notato che i tecnici di Abbanoa hanno visionato la perdita due volte, ma sinora è ancora intervenuto nessuno per riparare il guasto”.