Due esemplari noti da tempo e, sembrerebbe, di proprietà, in giro tra le vie dei centri abitati. Hanno già catturato e ucciso diversi felini tra cui una gatta incinta: tantissime le segnalazioni dei residenti che anche tramite social hanno messo in guardia e allertato più persone possibili al fine di evitare ulteriori episodi. Una settimana fa hanno attaccato due gatti, mortalmente, sono state avvisate le forze locali.

“Alcuni gattini sono stati trovati morti nelle strade adiacenti a via Gottardo” spiega un residente, “il corpo di Polizia Locale di Monserrato è intervenuto tempestivamente per cercare di risolvere la situazione e tutelare la sicurezza pubblica”. Ma niente è cambiato: i cani sono stati nuovamente avvistati e tra i residenti la paura aumenta. Da quanto si apprende sarebbero di proprietà ma lasciati incustoditi nonostante i ripetuti appelli e potrebbero essere gli stessi che due anni fa hanno aggredito anche una donna e un bimbo di 2 anni a passeggio con il loro cagnolino, tutti e tre illesi grazie al pronto intervento di due passanti.

Insomma, una situazione che crea timore e che si auspica possa essere risolta nel migliore dei modi anche per i due cani, al fine di garantire la sicurezza di tutti.