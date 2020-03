Samassi, gira mattina e sera per le bici del paese dribblando i divieti: denunciato dai carabinieri. Il ciclista che ha trasgredito due volte le norme del decreto Coronavirus, sorpreso sia la mattina che la sera a girovagare per le vie di amassi in bici, è stato denunciato dai carabinieri. La stessa cosa è accaduta a un 25enne di Gergei sorpreso in auto senza documento di autocertificazione. I denunciati nell’area di Cagliari sono dunque cinque, in aggiunta alla coppia di Cagliari in via Quirra e all’autista del furgone denunciato a Quartu. Sempre per violazione del decreto “Io resto a casa”.