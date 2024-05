Samassi, a suon di danza per aiutare i bambini orfani

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A suon di danza per aiutare i bambini orfani: lezioni speciali da parte di Simone Casula, il ballerino diventato famoso sul palco nazionale di “Ballando con le Stelle”. Il ricavato, infatti, è stato interamente devoluto all’associazione benefica “HCI-il sogno di Masika”. Un evento che ha richiamato l’attenzione di decine di persone che si sono ritrovate ieri nei locali della palestra messi a disposizione da Noemi Sini: tutti insieme per imparare tecniche e movenze grazie al ballerino locale che, con il suo talento, ha conquistato la squadra di Milly Carlucci e il grande pubblico nazionale. Ma soprattutto, gli aspiranti danzatori hanno contribuito a donare un po’ di serenità ai piccoli di un orfanotrofio in Uganda, che non hanno più i genitori e che, ogni anno, ricevono la solidarietà costante da parte dei samassesi che, con varie iniziative intraprese, raccolgono fondi da destinare a loro. Una gara di solidarietà, insomma, che, anche Casula, attraverso la sua passione, ha reso possibile: un nobile gesto che merita di essere evidenziato e portato all’attenzione di tutti.