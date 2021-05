Samantha Cristoforetti è la prima donna europea al comando della Stazione Spaziale

Samantha Cristoforetti è stata nominata comandante della missione “Expedition 68” che porterà l’astronauta italiana e i colleghi della Nasa, Kjell Lindgren e Bob Hines, sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2022. Lo comunica l’Agenzia Spaziale europea (Esa) sul proprio sito riportando le parole della stessa Cristoforetti: “Tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale rappresentando l’Europa è di per sé un onore. Sono onorata della nomina come comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare, in orbita, una squadra molto capace”. I tre astronauti saranno trasportati sulla Stazione dalla navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX, l’azienda del miliardario sudafricano Elon Musk. Continua a leggere su Agi.it