Salvato dalla strada a Cagliari, Jack cerca casa

SALVATO DALLA STRADA A CAGLIARI, OGGI JACK CERCA CASA.

Ciao, io sono Jack, ho circa 4 mesi, sono molto educato, uso la lettiera e mi piace tantissimo giocare con le palline, a volte le riporto pure! Ho grande bisogno di contatto umano, adoro stare in spalla agli umani dei quali mi fido e dormo spesso sulle loro gambe. Mi hanno trovato che avevo 2 mesi scarsi, ero sporco, con una brutta infezione agli occhi, i vermi e le pulci, molto impaurito, solo e sul ciglio della strada in piena città, da allora ho fatto il primo vaccino e il richiamo e ora farò il secondo. Sono in stallo da due mesi in un ufficio a Cagliari dove ho tanti giochini, e degli umani che si prendono cura di me, ma ogni giorno vanno via e passo le notti da solo, e anche i weekend 🙁 vengono sempre a darmi da mangiare e a giocare un pò con me, mi piacerebbe una famiglia con cui possa convivere, in sicurezza, la strada non mi piace e ho un occhietto velato con il quale vedo solo le ombre… ho la codina più corta del normale, pare sia nato così ma questo non mi impedisce le varie acrobazie che faccio mentre gioco! I miei padrini che ora mi ospitano si accolleranno tutte le spese per il ciclo vaccinale, i test felv e fiv, inserimento di microchip e sterilizzazione. Vorrei una lunga vita in una famigliola felice, mi aiutate? Mi trovo a Cagliari, per informazioni potete contattare il 3801838208 e venire a conoscermi.