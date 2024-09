Monserrato, 104 candeline sulla torta di Emilia Atzeni Cruccu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una torta speciale per lei ieri, un numero importante, quello inciso con il cioccolato, che rappresenta oltre un secolo di vita. Circondata dall’affetto della sua famiglia, un augurio speciale giunge dal sindaco Tomaso Locci che, a nome di tutta la città, ha fatto visita a “nonnina Emilia”. Foto di rito assicurate, impossibile non avere il ricordo di un compleanno così speciale, anche con la fascia tricolore al petto: “Mentre in tanti bramavano e speravano di poter indossare la fascia del Sindaco, la Sig.ra Emilia non aveva alcuna intenzione di farlo, unicamente per rispetto e stima del tricolore” ha espresso Locci. “Ma dopo averla convinta, si è fatta immortalare, contenta ed orgogliosa, con la fascia tricolore della sua amata Monserrato”.