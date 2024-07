Rubinetti a secco a Maracalagonis, guasti e polemiche per giorni: la sindaca avvisa la Prefettura

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Alte temperature da bollino rosso, acqua che scarseggia per via della siccità che ha messo in ginocchio pozzi e bacini e, come se non bastasse, si aggiungono le condotte che fanno acqua da tutte le parti: una situazione che si sta verificando in diversi territori, il centralino di Abbanoa è diventato bollente come la pazienza dei cittadini che, magari rientrati dal lavoro, scoprono di non poter fare nemmeno una doccia fresca e rigenerante. E a Maracalagonis, ad alzare la voce, è stata proprio la sindaca Francesca Fadda che, prendendo posizione a difesa dei diritti dei suoi cittadini, ha messo al corrente la Prefettura per i disagi causati da un guasto che si è protratto per diversi giorni. Non solo: comunicare con il centralino dell’ente idrico sembra quasi un miraggio e i residenti, ovviamente, si rivolgono a chi rappresenta il comune. Questo è accaduto anche per l’ultimo inconveniente che ha riguardato la zona alta del paese, lavori in corso per la riparazione della condotta e informazioni arrivate a intermittenza. “Ho appena chiamato Abbanoa ovviamente informata dai cittadini e non dal gestore, vergognoso, ed è stata aperta ma la riparazione della foranea è in corso dal 17 scorso, circa 4 gg, quindi le pompe riempiono i serbatoi ma la pressione d’acqua non arriva alle zone più periferiche del paese” ha comunicato ieri Fadda.

“Mi hanno riferito che l’acqua con la giusta pressione dovrebbe tornare in tutte le zone tra circa un ora.

Nel frattempo ho informato la Prefettura.

Indignata, vi chiedo scusa del disservizio”.