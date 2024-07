Sardegna in fiamme, anche sabato decine di roghi da Burgos a Monastir

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sino a tarda sera è stato un susseguirsi di avvistamenti di roghi e di mezzi antincendio sorvolare i territori. A Mandas in campo anche gli agricoltori che, con i mezzi agricoli, hanno segnato i terreni per confinare il fuoco. Un sabato caratterizzato, più che mai, da una delle piaghe che affligge l’Isola dei nuraghi, la lotta contro gli incendi che si sono moltiplicati per tutta la giornata. Burgos, Bonorva, Solarussa, Monastir, Dolianova sono solo alcuni dei territori interessati dalle fiamme e che hanno richiesto l’intervento di aerei e elicotteri in ausilio delle squadre a terra. Oggi, purtroppo, potrebbe replicarsi il pericolo: allerta estrema nel Sulcis Iglesiente, alta per buona parte della Sardegna. Vento e temperature elevate ma, soprattutto, la mano imprudente dell’uomo potrebbero costituire un pericolo.