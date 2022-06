Ruba un cellulare in un bar di Iglesias e tenta la fuga: algerino arrestato sul treno

Ruba un cellulare in un bar di Iglesias e tenta la fuga: arrestato a bordo del treno.

Nella giornata di ieri gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 27 anni di origine algerina per furto aggravato di un telefono cellulare.

Il fatto è successo ieri in un bar del centro di Iglesias, quando una donna ha chiesto aiuto alla Polizia nel momento in cui si è accorta che all’interno della propria borsa non aveva più il suo telefono cellulare. Gli agenti intervenuti immediatamente hanno raccolto le informazioni utili per avere una descrizione del soggetto sospettato di essersi impossessato del telefono dalle persone presenti e proprio grazie alle testimonianze sono riusciti a rintracciare l’uomo a bordo del treno, in procinto di lasciare la città. Con sé aveva ancora lo smartphone rubato, riconsegnato nel frattempo alla proprietaria, mentre il 27enne è stato arrestato per furto. Stamattina si terrà l’udienza di convalida per direttissima.