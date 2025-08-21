Incredibile storia di un giovane tunisino residente ad Olbia finito in manette due volte in due giorni. Tutto parte nel centro commerciale olbiese dove il 22enne è stato arrestato per tentato furto ma una volta in caserma si è scagliato contro i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno disposto l’obbligo di dimora ad Olbia. Ma le avventure del giovane tunisino non terminano qui.

Il 22enne, infatti, ha tentato di salire con la forza su un autobus Arst arrampicandosi sulla tettoia del mezzo a Tempio, dove c’era stata la prima udienza del processo per direttissima. Quindi, oggi è stato arrestato per la seconda volta è si svolgerà in queste un’altra udienza sempre per direttissima.