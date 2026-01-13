Nell’ambito delle attività di contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti e, in particolare, alla loro combustione illegale, il personale della Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Cagliari ha effettuato una mirata attività di controllo nell’agro della cintura metropolitana.

L’attività ispettiva ha portato all’accertamento di violazioni in materia ambientale, riconducibili a pratiche di smaltimento illecito di rifiuti, anche pericolosi, mediante uso del fuoco.

Nel corso delle operazioni sono stati contestati in flagranza quattro episodi di illecito smaltimento di rifiuti speciali, anche pericolosi, attraverso combustione, con conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria dei responsabili.

Le condotte illecite accertate hanno riguardato, con modalità diverse l’accumulo sistematico di rifiuti successivamente dati alle fiamme, l’utilizzo o la messa a disposizione di terreni e mezzi destinati allo smaltimento illegale e la grave compromissione del suolo agricolo e dell’ambiente circostante.

Le aree oggetto di controllo risultano da tempo attenzionate per il ripetersi di episodi di abbruciamento di rifiuti, fenomeno che determina significativi disagi alla popolazione residente nelle aree periferiche e gravi danni ambientali.

Alla luce della recente evoluzione del quadro normativo, che ha introdotto un inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per i reati ambientali connessi alla gestione illecita dei rifiuti e alla combustione non autorizzata, il CFVA ha ulteriormente intensificato i controlli, ritenendo tali condotte di particolare allarme sociale e ambientale.

La combustione illecita dei rifiuti, oltre a determinare grave inquinamento del suolo e dell’atmosfera, provoca un progressivo depauperamento dei terreni agricoli, rendendoli inidonei sia alle coltivazioni sia al pascolo, con effetti duraturi e spesso irreversibili sull’ecosistema rurale.

Nel dettaglio

Località Pezzu Mannu – Agro di Selargius

Sono stati identificati due uomini di nazionalità bosniaca, titolari di un’attività d’impresa, che effettuavano il ritiro di rifiuti “porta a porta” o su chiamata, dietro corrispettivo in denaro.

Il materiale raccolto veniva accumulato in area agricola e successivamente incenerito per eliminare le componenti non recuperabili (plastiche e materiali non commerciabili), al fine di estrarre i metalli ferrosi da conferire in vendita presso centri di recupero.

Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati un autocarro e un’area agricola di circa 1,5 ettari.

Località Terramaini – Viale Marconi (Cagliari)

Un uomo è stato sorpreso in flagranza mentre smaltiva rifiuti, in particolare rifiuti urbani indifferenziati, mediante combustione.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle pene previste dall’art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006.

Poiché non risultava iscritto ai ruoli TARI, è stato segnalato al Comune di Cagliari per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Accertamenti in corso

Sono tuttora in fase di approfondimento le responsabilità a carico degli esercenti di due attività produttive, presso le quali si è riscontrato lo smaltimento mediante incenerimento di consistenti quantità di rifiuti di varia natura, inclusi pericolosi e speciali, come contenitori di vernici e diluenti, nonché carcasse di ovini.

L’area della cintura metropolitana di Cagliari costituita dalle aree extraurbane e agricole, in parte abbandonate o degradate, a cavallo dei Comuni di Cagliari, Selargius e Monserrato, risulta oggi interessata dall’attività illecita di smaltimento dei rifiuti.

Le verifiche svolte hanno inoltre evidenziato un uso irregolare del territorio anche sotto il profilo urbanistico, con una rilevante attività di edificazione abusiva, favorita dal progressivo abbandono delle campagne e dal disinteresse – talvolta inconsapevole – dei proprietari dei fondi.

L’APPELLO ALLA CITTADINANZA

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale rivolge un appello alla collaborazione dei cittadini, invitando a:

· segnalare tempestivamente ogni episodio di combustione illecita di rifiuti nelle aree extraurbane contattando il numero di emergenza ambientale 1515;

· utilizzare esclusivamente gli ecocentri comunali per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti o speciali;

· affidare eventuali servizi di raccolta e trasporto solo a soggetti regolarmente autorizzati, pretendendo idonea documentazione che attesti il corretto conferimento finale dei rifiuti.

Si ricorda che il ricorso a operatori non qualificati, oltre a favorire pratiche illecite, espone i cittadini stessi a responsabilità amministrative e penali, alla luce della normativa vigente.