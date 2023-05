Rivoluzione al Poetto e Flumini di Quartu: tornano i ricciai e nuovo mercato con sagre e degustazioni

Il grande ritorno dei ricciai e un mercatino, tutto nuovo, ai bordi di via dell’Autonomia Regionale. A Quartu la rivoluzione dal Poetto sino a Flumini è dietro l’angolo: la proposta messa nero su bianco dalla Giunta Milia deve superare solo lo scoglio del voto in Consiglio, dove la maggioranza è blindatissima e le aperture da parte dell’opposizione sono molto frequenti. La terza città della Sardegna è pronta a “sfidare” il capoluogo sotto l’aspetto del gusto, per quanto riguarda i ricci. Nelle carte è previsto il posizionamento di vari stalli in quattro zone già delimitate. Si tratta di un ritorno al passato, come viene giustamente ricordato: “Il mercato specializzato per la vendita dei ricci di mare si è svolto a suo tempo a titolo sperimentale”, ora sarà necessario attrezzare “gli stalli nella zona retro demaniale del Lungomare. Il progetto, ovviamente, sarà modulato a seconda delle leggi legate alla pesca dei ricci in Sardegna.

E per Flumini, invece, piena conferma della creazione di un mercato in via dell’Autonomia Regionale “per servire l’area costiera”. Rimangono da definire i giorni in cui sarà possibile trovare boxisti e venditori e il numero esatto di posteggi. All’orizzonte, come già detto in passato, anche la possibilità di organizzare mostre, sagre e degustazioni: un’area molto vasta, ai margini di una strada dove sono stati finalmente eseguiti i lavori per la messa in sicurezza, che dovrà essere gestita o da un gruppo o da un’associazione esterna all’amministrazione comunale.