Ritrovato il 40enne scomparso: “Aveva bucato e il cellulare era scarico, domani ci sposeremo a Sant’Antioco”

La paura durata ore e, poi, la nuova felicità. Tiziana Gambula è riuscita a rintracciare il suo compagno e futuro marito Federico Fusco. Il 40enne non dava notizie dal primo pomeriggio e lei, impaurita, aveva lanciato un appello sui social e, con l’aiuto dei parenti, aveva contattato anche i carabinieri. Il 40enne doveva fare alcuni acquisti a Carbonia e rientrare per l’ora di pranzo, ma sembrava essersi volatilizzato, proprio a pochissime ore dal matrimonio con Tiziana. Ma si è trattato, semplicemente, di un imprevisto. È la stessa trentaseienne a raccontarlo: “Federico aveva bucato con la macchina e il suo cellulare era scarico. Non era riuscito, nemmeno a Iglesias, a trovare un posto dove ricaricarlo, e stava pensando principalmente a riparare l’auto che gli aveva prestato il nonno”. Poi, finalmente, la telefonata tanto attesa: “Mi ha detto che sta bene e che stava tornando a casa, presto potrò riabbracciarlo. Ho avuto paura, ho temuto il peggio”, confessa la futura sposa. Alla redazione di Casteddu Online è arrivato, in serata, un messaggio: “Ho incontrato questo ragazzo a Cagliari, a Sant’avendrace, al confine con viale Trento, indossava una maglietta azzurra e mi ha implorata di fargli mandare un vocale col telefono perché doveva sposarsi domani ma temevo volesse rapinarmi e, allora, me ne sono subito andata”, racconta Tamara C.

Domani, alle 12, si sposeranno al Comune di Sant’Antioco: “Tutto fissato da tempo. Ci conosciamo da due anni e stiamo insieme da sei mesi. Abbiamo deciso insieme, ovviamente, di voler compiere questo passo importante e, adesso, non vedo l’ora che sia domani”. Insomma, come di dice in questi casi: tutto è bene quel che finisce bene. E, vista l’occasione, tanti auguri e figli, maschi o femmine è uguale. L’importante è che trionfi l’amore.