Rispetto delle norme anti covid in spiaggia, squadre di volontari in azione a Tortolì

Dalla scorsa settimana ha preso servizio, su iniziativa del Comune, un gruppo di volontari nelle spiagge del litorale comunale per la sensibilizzazione sulle corrette norme di comportamento secondo le disposizioni anticovid, anche attraverso la distribuzione di brochure con i corretti comportamenti da seguire per vivere la spiaggia in sicurezza.



Il gruppo A.N.M.I Tortolì-Arbatax (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) si occupa dell’attività di sensibilizzazione il martedì e giovedì nelle spiagge di Porto Frailis e La Capannina; il gruppo A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanziari sezione Tortolì) il fine settimana nelle spiagge di Orrì e Foxi Lioni; le Guardie ecozoofile il lunedì, mercoledì e venerdì al Golfetto e Basaura. I volontari sono supportati in queste attivi dagli agenti di polizia locale.

L’invito dell’Amministrazione è quello di rispettare i corretti comportamenti per il contenimento della diffusione del virus seguendo le regole base che ormai tutti conosciamo: distanziamento, sanificazione delle mani, evitare assembramenti, uso della mascherina nei luoghi aperti al pubblico.