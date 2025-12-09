Nel Cagliaritano il Natale 2025 si apre con un clima di forte pressione sui bilanci familiari. I rincari dell’ultimo anno, sommati agli aumenti strutturali su energia, trasporti e beni di prima necessità, rischiano di trasformare il periodo festivo in un momento di ulteriori difficoltà economiche.

Secondo gli ultimi dati disponibili, una famiglia tipo della provincia di Cagliari ha sostenuto nel 2025 una spesa media di circa 1.144 euro solo per l’energia elettrica.

Nel Cagliaritano i rincari colpiscono anche la spesa natalizia. Il “caro-carrello” pesa in modo particolare in vista delle feste, con aumenti su numerosi prodotti tipici del periodo:

Pane e prodotti da forno: aumenti fino al +62% dal 2022 al 2025; prezzo medio 5 € al kg

aumenti fino al dal 2022 al 2025; prezzo medio Pasta: rincari fino al +38% in un anno ; prezzi medi al netto delle offerte 1,60 – 1,70 € al kg .

rincari fino al ; prezzi medi al netto delle offerte . Latte, burro e formaggi: aumenti fino a +20% nell’ultimo triennio, con impatto diretto su creme, condimenti e dolci tradizionali.

aumenti fino a nell’ultimo triennio, con impatto diretto su creme, condimenti e dolci tradizionali. Frutta fresca e secca: prezzi alimentari complessivamente +25% dal 2021 al 2025

prezzi alimentari complessivamente Ristorazione e consumazioni fuori casa: il caffè passa da 1,06 € a 1,20 € a tazzina; aumenti anche su colazioni, piatti pronti e menù festivi.

Per rendere visibile l’impatto reale dei rincari, Adiconsum Cagliari ha simulato il costo medio dei prodotti più acquistati nel periodo natalizio e il totale di un cenone tipico per 12 persone rielaborando e combinando dati ISTAT con rilevazioni autorealizzate ei principali punti vendita cittadini.

Voce Quantità Prezzo 2024 Prezzo 2025 Variazione Pane e prodotti da forno 3 kg 13,60 € 18,00 € +4,40 € Salumi misti 1,2 kg 27,00 € 31,00 € +4,00 € Formaggi tipici 1,4 kg 22,00 € 26,00 € +4,00 € Pasta (malloreddus) 1,5 kg 2,10 € 2,70 € +0,60 € Salsiccia fresca 1,2 kg 12,00 € 14,40 € +2,40 € Pomodoro, pecorino e condimenti — 9,00 € 10,40 € +1,40 € Arrosto (maiale/agnello) 4 kg 44,00 € 54,00 € +10,00 € Verdure e patate circa 5 kg 13,00 € 15,60 € +2,60 € Frutta secca 1 kg 9,50 € 12,50 € +3,00 € Clementine 4 kg 7,60 € 10,00 € +2,40 € Panettone artigianale 2 pezzi 44,00 € 50,00 € +6,00 € Acqua e bibite 9–10 L 14,20 € 19,00 € +4,80 € | TOTALE | — | 217,60 € | 260,00 € | +42,40 € |

«Questi numeri descrivono una difficoltà concreta» afferma Simone Girau, Presidente di Adiconsum Cagliari. «Il costo della festa aumenta mentre i bilanci familiari restano sotto pressione. Serve attenzione, trasparenza sui prezzi e un monitoraggio costante, perché il rischio è che il Natale diventi per molti un periodo di rinunce invece che di serenità».

Adiconsum Cagliari invita i cittadini a segnalare aumenti anomali o comportamenti scorretti da parte degli operatori commerciali, soprattutto nel periodo delle festività.