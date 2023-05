Rifiuti e differenziata, a Monserrato premiate le scuole di “Rifiutotour”

Giornata di premiazione del progetto didattico di sensibilizzazione al riciclo e alla raccolta differenziata. Ambiente e scuole, non si fermano, il comune e la ditta Gesenu riconoscono l’impegno e la creatività delle scuole per il progetto didattico alla scoperta del riciclo con un momento di festa che ha coinvolto insegnanti e studenti. Si è svolto questa mattina l’evento presso la Casa della Cultura. Il premio, oltre a un attestato di partecipazione, ha visto la consegna di un assegno da 100 euro per ogni scuola partecipante.

Alla giornata erano presenti il sindaco Tomaso Locci, gli assessori all’ambiente alla pubblica istruzione, oltre ai rappresentanti della Gesenu, al Presidente Legambiente Cagliari Ahmed Naciri, dirigenti e insegnanti delle scuole del territorio.

Il progetto didattico “RIFIUTOUR” è stato pensato come un vero e proprio viaggio alla scoperta del riciclo che ha accompagnato virtualmente alunni ed insegnanti in visita all’interno degli impianti di recupero.

In questo modo i partecipanti hanno potuto vedere con i propri occhi tutta la filiera del riciclo e constatare l’importanza di una corretta raccolta differenziata: un’esperienza unica e stimolante per imparare a riconoscere le varie tipologie di materiali, comprendere quanti ne produciamo ogni giorno e scoprire come si trasformano in nuova materia.

Il tour, si è svolto a distanza dando ad allievi e insegnanti la possibilità di restare comodamente in classe e di collegarsi ad un incontro on-line dove, grazie all’utilizzo della realtà virtuale, gli studenti potranno immergersi in un tour guidato a 360° all’interno dell’impianto.

Il progetto è stato diversificato in base all’ordine e grado delle scuole partecipanti. Per le scuole dell’infanzia e le classi 1^ e 2^ delle scuole primarie è stato pensato un incontro on-line con la nostra mascotte il “Mago del Riciclo” che, attraverso un gioco di magie, ha raccontato come si trasformano gli oggetti che gettiamo via e l’importanza di una corretta raccolta differenziata.

Per le classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie e per le scuole secondarie di 1^ e 2^ invece la tradizionale visita guidata dell’impianto si trasforma in un VirtualTour a 360°. Restando a scuola, gli alunni hanno così avuto la possibilità di essere guidati da un comunicatore ambientale in un tour virtuale all’interno degli impianti di recupero, un vero e proprio viaggio 3D alla scoperta del mondo del riciclo.

Al termine del tour, per reinterpretare in chiave creativa le nozioni apprese, gli studenti hanno avuto la possibilità di realizzare un elaborato di riciclo creativo, dando spazio alla fantasia, per raccontare le riflessioni suscitate dall’esperienza e mostrare come vengono trasformati i propri rifiuti nel quotidiano. I migliori elaborati sono stati premiati proprio questa mattina.

“Una giornata molto importante, il progetto RIFIUTOUR rientra nella volontà dell’Amministrazione, espressa nelle linee di mandato, di sensibilizzare, quanto più possibile, i nostri ragazzi e famiglie fin dalla scuola con progetti di educazione ambientale di cui Rifiutour è una espressione” ha comunicato Locci.

Un progetto che ha visto il comune di Monserrato coinvolto con l’Assessore all’Ambiente Piroddi e alla Pubblica Istruzione Boscu, e a cui hanno partecipato i nostri bambini e ragazzi dove si cerca, come Amministrazione, insieme alla Gesenu, quelli che sono i valori del rispetto dell’ambiente e anche le modalità di giusta raccolta differenziata. Capire la differenza tra carta, plastica, secco, umido e quei processi di lavorazione del rifiuto che portano a ottenere un prodotto che può servire a tutti come, per esempio, dalla plastica si possono ottenere tessuti, questo è molto importante perché il riciclo salverà il nostro ambiente. Una sensibilizzazione che noi, con i nostri assessorati e con tutta la maggioranza stiamo cercando di trasmettere ai nostri cittadini e soprattutto ai nostri giovani ragazzi all’interno delle scuole.

Questa è stata una bella giornata dove abbiamo premiato per i loro progetti dei ragazzi delle scuole e questo è di buon auspicio perché i nostri cittadini del futuro abbiano sempre presente il rispetto dell’ambiente e i risultati del Comune di Monserrato sono evidenti in quanto, lo scorso mese, abbiamo superato l’80% della raccolta differenziata che è un livello molto alto e che dimostra che la città di Monserrato e i suoi cittadini sono virtuosi e sanno fare la differenziata. C’è tanto da fare e continueremo a farlo con la sensibilizzazione e anche grazie all’aiuto di Legambiente che parteciperà, insieme ai nostri assessorati e Gesenu, a ulteriori progetti rivolti ai nostri cittadini e alla tutela dell’ambiente”. Un evento importante, quindi, mirato al rispetto nei confronti dell’ambiente.

“E stato un piacere immenso vedere i nostri alunni” cittadini attivi” sensibili alle problematiche ambientali. Ci hanno raccontato e spiegato i loro elaborati con grande soddisfazione e ci hanno incoraggiato a lavorare sempre più uniti per il bene del nostro pianeta. Quest’anno c’è stato un buon numero di adesioni e speriamo che il prossimo ci sia un numero di adesioni maggiore” spiega Fabiana Boscu.