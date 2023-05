Rosa Chemical a Cagliari, concerto sotto le stelle al Poetto

Unica data a Cagliari, nella notte di San Lorenzo il 10 agosto, per Manuel Franco Rocati, classe 1998, in arte Rosa Chemical. Attivo dal 2015, affonda le sue radici nella musica trap per poi virare verso orizzonti più pop. Un artista mai banale, capace di bucare lo schermo con una forte presenza scenica come ha dimostrato quest’anno a Sanremo, dove si è esibito con la sua hit “Made in Italy”. Rosa Chemical si esibirà in occasione dell’evento “La notte delle stelle”.