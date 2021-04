Rhum ospite di Radio Zampetta Sarda: il gattone con un problema neurologico adottato grazie a Radio Casteddu

Rhum ospite di Radio Zampetta Sarda: il gattone con un problema neurologico che non gli permette di percepire i pericoli, grazie all’appello fatto su “Radio Zampetta Sarda” ha ricevuto diverse proposte di adozione e a breve avrà una famiglia tutta sua. Si chiama Rhum, il gattone di 10 anni che per un problema neurologico non percepisce il pericolo. Si dice che i gatti hanno 7 vite, ebbene al simpatico e tenero gattone gliene è rimasta 1 tutta da vivere in una casa dove riceverà le attenzioni e l’amore che merita. Ospite a Radio Zampetta Sarda, per ringraziare le numerose richieste ricevute ha “condotto” insieme a Manuela Scalas la striscia radiofonica di Radio Casteddu e sulla pagina Fb di Casteddu Online lunedì alle 10.20 e in replica alle 14.50 e 21.20. Rhum avrà una famiglia tutta sua. Seguite le storie di Radio Zampetta Sarda, anche su Instagram seguendo l’account Radiozampettasarda.