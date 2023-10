RELAX, DIVERTIMENTO E SPORT NELL’ULTIMO WEEKEND DELLA STAGIONE DEL FORTE VILLAGE

Una proposta ricca di attività per tutti, quella pensata dal Forte Village per il penultimo weekend di Ottobre. Divertimento, buona cucina, relax, attività per i bambini ma anche tanto sport sono gli ingredienti chiave che caratterizzano la proposta dedicata a tutti i residenti in Sardegna.

I più piccoli potranno scoprire la gioia di una vacanza fatta su misura per loro, incontrare incredibili compagni di gioco alla Children Wonderland, partecipare alla Barbie Academy nella casa della bambola più famosa al mondo o seguire il programma di allenamento con i coach della Real Madrid Football Academy (sabato e domenica). I genitori, invece, potranno rilassarsi in piscina e, se amanti della vacanza attiva, potranno partecipare al Go Kart GrandPrix e al Torneo di Padel, oltre che assistere ai tornei internazionali di tennis ITF e alla gara di Triathlon.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta, infatti, non poteva mancare il tradizionale appuntamento con il Triathlon, sport al quale il Resort è profondamente legato e che da ormai 10 anni caratterizza la sua offerta autunnale.

Quest’anno i triatleti avranno l’opportunità di mettersi alla prova nello Sprint – l’ultima gara in programma in Sardegna per il 2023 – che si svolgerà all’interno del Resort e nel centro di Santa Margherita di Pula il 22 Ottobre. La gara rappresenta una straordinaria opportunità anche per gli atleti alla prima esperienza, che potranno cimentarsi, in forma individuale o a staffetta, nella frazione di nuoto (750 m), seguita dai 20 Km di bike nelle strade di Santa Margherita di Pula e 5 km di corsa. Lo start è previsto dal Forte Village alle ore 11:00. Come sempre prezioso il supporto di tutti gli sponsor e dei partner della gara:CentroCash, Akron, Enervit e Arborea. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 ottobre attraverso il sito endu.net e prevedono una quota di 90 Euro per persona, inclusiva di pettorale, pacco gara, e BBQ.

Per i giovani sportivi, dai 6 ai 15 anni, ci sarà invece un divertente Duathlonche combina corsa e ciclismo e si svolgerà sabato 21 Ottobre dalle ore 13.

Tre i testimonial d’eccezione dell’evento, nonché protagonisti della Triathlon Academy in programma dal 19 Ottobre, pronti a condividere la loro esperienza e ispirare i partecipanti: Mathias Petersen, triatleta danese di fama internazionale e vincitore dell’ IronmanKlagenfurth 2023; Fabio Aru, rinomato atleta che ha portato la Sardegna nel mondo grazie alle numerose vittorie che hanno segnato la sua carriera (Vuelta a España 2015, una tappa al Tour de France, tre tappe al Giro d’Italia, due alla Vuelta a España e il titolo nazionale nel 2017, oltre a due podi al Giro d’Italia) e Domenico Fioravanti, il primo italiano a divenire campione olimpico nel nuoto in corsia e primo atleta a vincere la combinata 100 e 200 metri rana nell’edizione dei giochi olimpici di Sydney del 2000.

Il weekend si completa, infine, con un importante appuntamento, “La Camminata in Rosa”, passeggiata di 5 km aperta a tutti, il cui ricavato verrà interamente devoluto al progetto “Un Camper per la Prevenzione”, la nuova raccolta fondi per l’acquisto di un ambulatorio mobile promossa da Forte Village, Palazzo Doglio e Summer Mode a supporto del Gruppo “Abbracciamo un sogno” che renderà più accessibili i test di screening a tutte le donne, anche quelle che risiedono in zone distanti dai presidi ospedalieri.

La proposta dedicata ai residenti per il weekend dal 20 Ottobre al 22 Ottobre (data di checkout) parte da 240 euro a notte per la camera doppia, 300 euro a notte per la tripla (2 adulti e un bambino) e 330 Euro per la sistemazione in una camera per due adulti e due bambini, in regime di mezza pensione (prima colazione e cena, bevande escluse). Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 070 9218818 oppure inviare una mail a [email protected]

Gli iscritti alla gara di Triathlon, invece, potranno prenotare il pacchetto Triathlon Experience, valido per tutti i soggiorni dal 20 al 23 Ottobre 2023 con una proposta a notte per il pernottamento – a partire da Euro 145 per la camera singola e Euro 240 per la camera doppia – che include il trattamento in mezza pensione (prima colazione e cena incluse, ad eccezione delle bevande).

www.fortevillageresort.com