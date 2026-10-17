I Carabinieri della Stazione di Tula, con il supporto dei militari della Stazione di Iglesias, hanno tratto in arresto un uomo di 48 anni in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento è scaturito a seguito di condanne per i reati di rapina ed estorsione.

I fatti contestati risalgono al 2022 e si sono consumati a Roma, nella zona del Colosseo. Secondo quanto accertato, l’uomo operava abusivamente come figurante nei panni di un “centurione romano”. Insieme a un complice, dopo aver avvicinato i turisti per le classiche foto ricordo, costringeva le vittime, sotto minaccia, a pagare somme di denaro sproporzionate, scortandole in alcuni casi fino a gli sportelli automatici (ATM) dove prelevavano i contanti.

Il quarantottenne è stato rintracciato dai militari all’interno di una comunità terapeutica situata nel territorio di Iglesias, dove si trovava temporaneamente ospite. In precedenza, l’uomo era stato già segnalato all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Tula a causa di ripetuti episodi di escandescenza, minacce nei confronti della madre e atti di autolesionismo.

Al termine delle formalità di rito e delle procedure di identificazione, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta per l’espiazione della pena detentiva.