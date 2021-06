Rapina al tabaccaio di Monserrato, 28enne incastrato dal Dna e arrestato

Ieri a Selargius i carabinieri hanno proceduto all’arresto di un 28enne del luogo, disoccupato e con precedenti di polizia, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Il giovane deve espiare una pena residua di 3 anni, 1 mese e 3 giorni di reclusione in ordine al reato di rapina a mano armata al tabaccaio di via del Redentore, commesso a Monserrato nel 2019. I due rapinatori erano scappati a bordo di una motocicletta ma avevano avuto un incidente durante la fuga e avevano abbandonato il mezzo per strada. I carabinieri avevano poi rinvenuto sulla strada un passamontagna usato per l’azione criminosa dal quale i RIS di Cagliari hanno estratto il DNA di uno dei malfattori. Tempo dopo il motociclo è stato venduto ad una terza persona che, sentita a verbale dai militari, ha infine raccontato chi gli avesse ceduto il mezzo. Con una serie di accertamenti incrociati i carabinieri di Monserrato sono riusciti a ricostruire l’identità degli autori della rapina denunciandoli infine alla Procura della Repubblica e arrestandoli. L’arrestato al termine delle formalità di rito e della notifica del provvedimento emesso nei suoi confronti, è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.