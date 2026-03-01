Tragedia sfiorata ieri sera a Genova. Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato da un 16enne a bordo di autobus della linea 7.

Stando a quanto emerso fino a questo momento, il conducente avrebbe fermato il mezzo appena sentite le urla dei presenti. Il giovanissimo aggressore, fuggito immediatamente dopo aver ferito la vittima, è stato identificato è fermato dalle forze dell’ordine grazie alle immagini di videosorveglianza.

Il 14enne, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Villa Scassi con ferite all’addome e agli arti. I medici non hanno sciolto la prognosi.