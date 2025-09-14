Drammatica violenza a Sulmona ai danni di una ragazzina di soli 12 anni. La ragazzina sarebbe stata abusata da un 14enne e un 18enne.

Stando a quanto riportato da Il Centro e dal Messaggero la giovane avrebbe raccontato tutto ai genitori facendo scattare le indagini che hanno portato anche alle perquisizioni in casa e al sequestro di materiale informatico. Gli abusi sarebbero avvenuti in casa e i due ragazzi avrebbero poi minacciato la giovanissima vittima di diffondere i filmati se avesse parlato con qualcuno. Parte del materiale, però, è stato già appurato essere postato in alcune chat Whatsapp. Le forze dell’ordine hanno sequestrato diversi dispositivi elettronici e si sta indagando per capire dove e chi ha avuto accesso al materiale in questione.

È stato già aperto un fascicolo al Tribunale dei minori e presso la Procura della Repubblica di Sulmona per il reato di violenza sessuale aggravata.