Tragedia la notte scorsa in un palazzo di corso Vittorio Emanuele 98 a Torino. Un incendio è divampato nella portineria dello stabile, uccidendo la figlia dei due custodi di origine filippina. La giovane, 25 anni, sarebbe morta intossicata dalle esalazioni di monossido di carbonio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i vigili del fuoco intervenuti sul posto suppongono che il rogo potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento della canna fumaria, ma tutto è ancora da verificare con certezza. Feriti ma non in gravi condizioni i genitori della ragazza. Il palazzo intanto è stato evacuato e le indagini sono in corso.