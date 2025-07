Una serata in spiaggia si è trasformata in un incubo per una ragazza genovese di 25anni. La giovane, come riporta Il Secolo XIX, ha raccontato alle forze dell’ordine che, nella notte fra il 28 e il 29 giugno, è stata stata abbordata da due uomini fuori da un locale i quali l’hanno invitata nella loro tenda. Lì, è iniziato l’inferno. I due hanno costretto la ragazza a bere, l’hanno bloccata e poi violentata a turno. Quando i due aggressori si sono addormentati, la ragazza è riuscita a fuggire. Dopo qualche giorno la giovane ha avuto il coraggio di recarsi in ospedale: portava ancora addosso i segni della violenza e ha denunciato l’accaduto. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza per ricostruire quelle ore terribili e rintracciare i due uomini.