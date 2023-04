Raduno di auto d’epoca per la festa di Santa Lucia, boom di visitatori ad Assemini

Domenica 16 Aprile , all’ interno del programma civile dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia ad Assemini , si è tenuto un raduno di auto d’ epoca presso il piazzale Oceania .

Fin dalle prime ore del mattino numerosi veicoli storici sono giunti da varie località dell’ hinterland cagliaritano e si sono concentrati nell’ area loro dedicata .

La giornata primaverile ha favorito l’ afflusso dei visitatori che hanno potuto così ammirare una vasta rassegna di autoveicoli di rara bellezza e di particolare interesse storico.

In evidenza tra le altre un Autobianchi Bianchina Cabriolet trasformabile del 1964, una Lancia Fulvia prima serie del 1965 , una Fiat 2300 S Coupé’ del 1968 ,una Autobianchi Giardiniera del 1968 , due Citroen Maserati rispettivamente del 1971 e 1972 , una Cadillac del 1973 , una Mg B del 1973 , una Mg Midget del 1975 , un Alfa Romeo Nuova Giulia Super 1300 del 1977 ,una Mg Midget del 1979 , un Alfa Romeo Giulietta del 1980 ,una Fiat 124 Sport Spider del 1980 , una Lancia Montecarlo del 1981 , una Lafer MP Cabrio del 1981 .

Protagoniste inoltre le bellissime e coloratissime Fiat 500 arrivate in gran numero per la gioia di grandi e piccini . Nutrita anche la presenza delle impeccabili sportive Alfa Romeo 75 schierate in parata tra l’ entusiasmo dei presenti . La mattinata e’ trascorsa in allegria e spensieratezza tra lo stupore e l’ ammirazione del pubblico che ha cosi’ gratificato gli equipaggi dei veicoli esposti . Completano la vastissima rassegna la Maserati Biturbo , la Porsche 997 , la Jaguar XJ40 , la Bmw 2002 , la Dune Buggy , la Ford Taunus, la Golf GTI , la Volkswagen Passat ,La Fiat 600 ,l’ Autobianchi A 112 , le intramontabili bicilindriche Citroen tra cui la 2cv Special , la 2cv Charleston , l’ Ami 8 ,la Visa ,le simpaticissime Fiat 126 , tra cui una coloratissima Cabrio di colore giallo. Da segnalare anche tra le auto esposte la presenza di una imponente Ford Lincoln Town Car bianca . Hanno arricchito poi la gia’ ampia rassegna le Vespe e le simpaticissime Biciclette d’epoca .

(Giuseppe Tamponi)