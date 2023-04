In barca a vela da Cagliari a Montecarlo, via alla regata: mega villaggio con tanti eventi in via Roma

Via alla regata Cagliari-Montecarlo. Le prestigiose imbarcazioni sfioreranno i luoghi più suggestivi della città e dell’Isola per arrivare nel Principato di Monaco. Partenza prevista lunedì 24 aprile prossimo alle ore 11 e arrivo previsto a Monaco giovedì 27 aprile. In totale, 360 miglia nautiche da percorrere lungo la costa della Sardegna con tappa a Porto Rotondo. L’organizzazione è affidata alla Lega Navale Italiana (sezione di Cagliari), allo Yacht Club Porto Rotondo e allo Yacht Club de Monaco sotto l’egida della Federazione Italiana Vela. Attese una decina di imbarcazioni (quattro dello Yacht Club monegasco) e 150 velisti. In totale, 360 miglia nautiche da percorrere lungo la costa della Sardegna.

Un “Villaggio di Regata” sarà allestito negli spazi messi a disposizione dall’Autorità Portuale in via Roma nelle immediate vicinanze degli ormeggi messi a disposizione da Portus Karalis (gestore dello scalo). Nel villaggio gli stand della segreteria di regata, uno legato al progetto “Sostenibilità”, uno stand della Città di Cagliari e tanti eventi.

A Montecarlo all’arrivo ci saranno anche il sindaco Paolo Truzzu e l’assessore alle Politiche del Mare Alessandro Guarracino. Entrambi saranno nel Principato dal 27 al 29 aprile per la partecipazione all’organizzazione della “Sea Week” volta a promuovere eventi ed attività collaterali alla “Regata classe ORC Cagliari-Montecarlo”, nell’ambito di una missione istituzionale, per la quale il Comune ha stanziato circa 5 mila euro (2 mila 580 per il primo cittadino e altrettanti per l’assessore).