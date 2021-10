Radio Zampetta Sarda: sos per una gattina appena operata e scappata

Scappata accidentalmente dal trasportino gattina tutta nera, ha l’area dell’occhio destro rasata perché ha appena subito un intervento di enucleazione, è molto diffidente e impaurita chiediamo a tutti di avvisarci se doveste ha bisogno di cure! Il collare Elisabetta l’ ha sfilato quindi ne è sprovvista.

PIRRI zona IS Bingias, Via Fosse Ardeatine e Piazza De Amicis.

Cellulare 339 792 1171