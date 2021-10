ADOZIONE DEL CUORE PER LA PICCOLA CHERI.

A RADIO ZAMPETTA SARDA, L’ APPELLO PER TROVARE ADOZIONE A CHERI DI 2 MESI, ABBANDONATA IN UNA COLONIA CON 40 GATTI CHE SONO ALLA FAME E NON LA ACCETTANO, È IN STALLO PROVVISORIO.

CHI LA ADOTTA E LE REGALA UNA NUOVA VITA?

Nuovo abbandono di una povera gattina di 2 mesi, lasciata in una colonia dove purtroppo ci sono 40 gatti che hanno fame e non lo accettano. Fortunatamente è stata messa in sicurezza da una volontaria, adesso aspetta una famiglia per sempre. Chi la adotta?

Info +39 338 996 9359

