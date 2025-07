Il 25 luglio, in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, sono in programma una serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prevenire gli annegamenti, una delle principali cause di morte accidentale nel mondo. Promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e sostenuta dalla Risoluzione ONU del 2021, la giornata mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.

Con l’obiettivo di creare una cultura diffusa di sicurezza balneare, quest’anno in Italia tutte le località Bandiera Blu dedicheranno la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini,

Il Comune di Quartu Sant’Elena, in collaborazione con la Guardia Costiera di Cagliari, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cagliari e la Scuola Italiana Cani di Salvataggio, organizza una manifestazione presso la suggestiva spiaggia Bandiera Blu di Mari Pintau, invitando cittadini, turisti e famiglie a partecipare all’evento gratuito, che inizierà alle ore 10. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali e prevede a seguire un focus sul significato e l’importanza della Bandiera Blu e della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento.

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia sono previste dimostrazioni pratiche di manovre rianimatorie BLSD, esercitazioni di recupero pericolanti in mare con il supporto dei cani da salvataggio e di recupero di un naufrago con l’elicottero della Guardia Costiera. Inoltre i bambini potranno sperimentare con giochi e dimostrazioni l’uso corretto di salvagenti, braccioli e galleggianti, imparando le regole fondamentali della sicurezza in acqua.

Il Comune di Quartu Sant’Elena, da sempre attento alla sicurezza balneare, si distingue per l’impegno concreto nella tutela della vita umana in mare: con ben 5 postazioni di salvataggio dislocate lungo il suo litorale, garantisce ogni giorno vigilanza e interventi tempestivi, offrendo ai residenti e ai turisti una fruizione sicura delle spiagge.

Grazie a questo sistema di presidi, il Comune dimostra non solo capacità organizzativa ma anche una forte volontà di promuovere la cultura della prevenzione, rendendo Quartu un esempio virtuoso nel panorama nazionale delle località balneari.

In questo contesto di impegno concreto si inserisce in modo naturale e fondamentale la collaborazione con la Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Cagliari. La presenza dei suoi rappresentanti nella giornata del 25 luglio non è solo simbolica, ma pienamente operativa: il personale della Capitaneria interverrà con mezzi navali e aerei, portando sul campo la propria competenza tecnica e la propria missione istituzionale di salvaguardia della vita umana in mare.

Unendo risorse, esperienze e professionalità, il Comune e la Guardia Costiera riaffermano un principio essenziale: la sicurezza in mare è frutto di sinergie efficaci tra enti pubblici, operatori e cittadini. Partecipare all’evento significa condividere questa responsabilità, contribuendo alla diffusione di una cultura della prevenzione che salva vite.