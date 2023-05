Radio Zampetta Sarda: sos per mamma gatta e i suoi cuccioli nell’aiuola

SOS A CAGLIARI:” MAMMA GATTA VIENE ABBANDONATA, PARTORISCE IN UN’ AIUOLA”

SI CERCA STALLO CON URGENZA.

Una vera emergenza a radio zampetta sarda, ci troviamo di fronte all’ ennesimo atto di inciviltà per una mamma gatta abbandonata in procinto del parto, che da alla luce 5 gattini in un’ aiuola.

Si cerca con la massima urgenza uno stallo temporaneo sino al compimento dei 2 mesi più o meno di età.

La povera mammina gatta ha avuto la sfortuna di essere abbandonata, proprio nel momento più delicato della sua vita, in questo momento si trova in una situazione precaria, in una zona frequentatissima da persone e auto. Mamma gatta e i suoi cuccioli verranno sostenuti per il cibo ed eventuali cure da uno staff di fans che hanno già perso la testa per lei e per i piccolini. Per cui cerchiamo un posto tranquillo dove lei possa riacquistare fiducia nel genere umano. La gattina è buona e trattabile. Grazie a chiunque vorrà prendersene cura per un po’ di tempo.

Info 3295415738 Laura