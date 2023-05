Sorpresa prezzi: a Cagliari frenano i costi delle bollette, leggero calo anche per gli alimentari

Certo sono sempre molto alti, ma per lo meno si intravede uno spiraglio: calano a Cagliari nel mese di aprile i costi per abitazione, acqua, elettricità e combustibili. Rispetto al mese scorso la flessione è del 6,2%. Ma il segno più rispetto allo stesso mese del 2022 rimane saldo: le spese sono cresciute del 12 per cento. In diminuzione si hanno variazioni significative nelle classi “Energia elettrica”, -18,6%, “Combustibili solidi”, – 12,1%, Gasolio per riscaldamento”, -6,1%, “Gas”, -1,9%.

Per la parte congiunturale (il confronto con il mese scorso), la variazione è del -0,4%. È lo stesso valore del mese precedente. L’indice tendenziale (il confronto con il 2022) registra invece una variazione del +7,4%: è in diminuzione rispetto al +8,1% registrato a marzo. Per quanto riguarda la voce “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” i dati raccolti dal comune di Cagliari raccontano di una variazione congiunturale del -0,1%, in controtendenza rispetto al mese precedente il cui indice si era attestato sul +1,0%. L’indice tendenziale che segna una variazione del +11,5%, risulta essere in diminuzione rispetto al +14,4% registrato nel mese di marzo. Nello specifico in aumento non c’è da segnalare alcuna variazione significativa. In diminuzione si segnalano variazioni significative nelle classi “Oli e grassi” -1,9%, “Caffè, tè e cacao” e “Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura” -1,1%.