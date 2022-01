A Radio Zampetta Sarda Silvia Sorrentino, l’istruttrice dei cani eroi che salvano i bagnanti in pericolo

A Radio Zampetta Sarda, Silvia Sorrentino istruttrice cinofilo da salvataggio in mare, della Nautical Rescue Dogs ci spiega l’ importanza della figura professionale dell’ educatore cinofilo.

La Nautical Rescue Dogs di Silvia Sorrentino svolge un’ importante lavoro di salvataggio in mare nelle spiagge di Cagliari e Quartu.

L’ estate scorsa è stata protagonista di diversi salvataggi, che avrebbero avuto un epilogo drammatico senza la prontezza e l’ elevata professionalità di un istruttore come Silvia Sorrentino e della sua squadra.

L’ educatore cinofilo è una figura professionale di estrema importanza per improntare un giusto equilibrio nel rapporto cane/ padrone.

Silvia Sorrentino ci svela i perché è consigliato rivolgersi a un educatore cinofilo appena si adotta un cane, o quando si presentano situazioni difficilmente gestibili dal padrone che il più delle volte rinuncia alla proprietà del cane lasciandolo a un futuro incerto:

“Il ruolo dell’educatore cinofilo è una figura importante per aiutare le persone che hanno o vogliono un cane e vorrebbero far emergere la personalità di esso, potendo soddisfare i loro bisogni e le loro esigenze, per risolvere piccoli o grandi problemi di relazione con il proprio cane. Educando non solo il cane ma anche il padrone, l’educatore si attiva per prevenire eventuali problemi comportamentali, al controllo del cane, dalla condotta al guinzaglio al richiamo in fase di libertà, per ogni binomio c’è una educazione specifica e personalizzata, cercando di capire le problematiche e trovando la soluzione adatta per poter viversi il cane in maniera corretta. Il cane è un animale sociale che ha bisogno di vivere in branco, in questo caso la famiglia, per fare questo deve capire prima qual è il suo ruolo in questo branco, ma serve un leader per farlo inserire correttamente.

Se questo venisse a mancare il cane acquisirà questo ruolo, portando il proprietario a seri problemi di gestione, un buon inserimento significa una buona vita per entrambi.

Molto importanti sono le socializzazioni interspecifiche, intraspecifiche e sociali. Unito all’imprinting primario, portano ad avere un cucciolo sereno, alcune volte agire d’istinto per l’educazione, si rischia di peggiorare la situazione, portando il cane all’isolamento sociale. Per questo affidarsi ad un educatore qualificato è molto importante, per godersi la compagnia del proprio cane in totale armonia e serenità. Riscoprendo un compagno di vita insostituibile e fedele.

