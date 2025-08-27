SHOEL DOVE SEI?

RICOMPENSA DI 1500€ A CHI LA RITROVA.

L’ appello di Monica Paderi a Radio Zampetta Sarda, per ritrovare la sua adorata Shoel.

L’ incubo per Monica e Shoel ha inizio il 10 luglio, quando la piccola cagnetta scappa dall’ area cani zona Sighientu/ Capitana perché spaventata da un cane di grossa taglia, sfuggito al proprietario.

Arriva a Is Meris, Quartu Sant’Elena e da quel momento tutto tace, è prevista lauta ricompensa di 1500€ a chi riporta Shoel viva.

Microchippata, sterilizzata, necessita di un intervento urgente.

Qualsiasi info al 3493574902