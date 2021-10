Radio Zampetta Sarda, a Quartu incontro tra la garante degli animali e i cittadini

A Radio Zampetta Sarda, il comunicato della dottoressa Donatella Perseo a tutti i cittadini proprietari di cani a Quartu Sant’Elena:

“Il comitato dei Quartieri Sa Forada – Pitz’ è Serra – Quartello – Santa Anastasia 1- 2 – Pardinixeddu a Quartu Sant’Elena, invita tutti i proprietari e conduttori di cani il giorno 30 ottobre alle ore 16.30, presso il Parco Mondo Cane, via Monsignor Angioni angolo via Lussemburgo. Si tratta di un importante incontro a carattere informativo e costruttivo con la Dott.ssa Donatella Perseo,

la garante degli animali dell’ Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena ed Educatrice CINOFILA della ASD AJO’ DOGS CAGLIARI.

Il presidente Cav. Mario Sotgiu e la Presidente la Dott.ssa Donatella Perseo.”