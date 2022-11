Radio Zampetta Sarda: la vecchietta Alice cerca adozione

RADIO ZAMPETTA SARDA VI PRESENTA ALICE, CAGNOLINA ANZIANA DELLA BAU CLUB, IN CERCA DI ADOZIONE.

Vi presentiamo Alice, recuperata qualche anno fa a Settimo dopo essere stata investita. Per un mese è rimasta paralizzata, poi si è ripresa.

Alice oggi è una cagnetta allegra, nonostante abbia perso la vista, buongustaia e amante delle coccole.

L’ adozione di un cane anziano viene spesso scartata, perché scoraggiata dai pochi anni di vita che restano al cane.

Insieme a Elena Pisu, vogliamo motivare e sensibilizzare l’ adozione di un vecchietto.

In primis i cani avanti con gli anni hanno poche esigenze, un bel cuscinone e una bella coperta per i mesi invernali con tante coccole è tutto ciò di cui hanno bisogno.

Sono poco energici, quindi al massimo le passeggiate saranno tranquille e rilassanti, senza essere travolti dalla carica di energie che caratterizza il cucciolo.

Un’ altra motivazione, forse la più importante è la possibilità di offrire il calore di una casa, che molti cani anziani non hanno mai potuto assaporare perché cresciuti fin da cuccioli all’ interno di un box.

Apriamo i nostri cuori agli ultimi ossia ai CANI ANZIANI, hanno diritto di avere un riscatto dalla vita, vi aspettiamo alla Tana di Bau con Elena Pisu.

Info al +39 328 366 1490

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove