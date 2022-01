L’ appello a Radio Zampetta Sarda da Capoterra: “E’ scomparsa Trilli, aiutateci a trovarla”

Trilli è sparita da casa mercoledì 19 gennaio a Capoterra, in via Tirso. Chi l’avesse vista, o trovata può telefonare al numero 3402517826. Ringraziamo tutti in anticipo a chi collaborerà per il suo ritrovamento.