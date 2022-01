Cagliari, ha un infarto in via Sonnino: 69enne batte la testa su un gradino e muore

Ha avuto un infarto, ha sbattuto la testa sui gradini di una rivendita di bibite e snack ed è morto sul colpo. Un pensionato di sessantanove anni, ecco chi è la vittima della tragedia avvenuta, in serata, in via Sonnino a Cagliari. Confermata la prima ricostruzione degli agenti dei poliziotti, intervenuti sul posto insieme agli uomini della Scientifica e ad un’ambulanza del 118. E ciò che era emerso sin dal primo momento, cioè il malore fatale, ha trovato conferma. Nessun segno di violenza è stato riscontrato sul corpo dell’anziano. Che, qualche ora prima, aveva avuto un malore ed era stato soccorso da un’equipe del 118. Stando a quanto trapela, si era però ripreso nel giro di pochi minuti, scegliendo di non essere trasportato al pronto soccorso. Il nuovo malore, però, si è rivelato fatale.

Dopo più di due ore di verifiche e foto della Scientifica, il corpo è stato tolto dal marciapiede e affidato ad un’agenzia funebre. I poliziotti sono riusciti a contattare i parenti più stretti della vittima.