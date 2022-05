Radio Zampetta Sarda: appello per salvare una cucciolata di gattini

L’ APPELLO DISPERATO DI GABRIELLA PER SALVARE DEI GATTINI:

” LI HO RECUPERATI DALLA STRADA, MA NON HO RISORSE ECONOMICHE ED ESPERIENZA PER ALLATTARLI E CURARLI.

AIUTATEMI!”

Una cucciolata di gattini è stata trovata nella campagna di Quartucciu da una ragazza che versa in gravi condizioni economiche, non si è sentita di lasciarli al loro destino, ma non ha trovato aiuti. Non è in grado di prendersene cura nè economicamente nè per allattare. A un gattino è andato un po’ di latte nei polmoni e sotto consiglio del veterinario che si è prestato al telefono, occorre Augmentin per scongiurare polmonite. Si cerca balia che possa nutrirli, la ragazza non ha mezzi e non ne ha sul serio.

Potete contattare il +39 329 867 4196

