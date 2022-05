Occupano abusivamente con la roulotte fatiscente un terreno del Comune a Villasor, coppia denunciata

Ieri a Villasor i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per occupazione abusiva di terreni e abbandono di minorenni, un 22enne marocchino, venditore ambulante, con precedenti, e una ventinovenne italiana di origine Rom, disoccupata e anche lei con precedenti denunce a carico. I militari operanti unitamente alla polizia locale di Villasor, hanno proceduto ad un accertamento in località periferica “Becca de Casteddu”, dove hanno potuto verificare che i due occupavano abusivamente da alcuni giorni un terreno di proprietà del Comune di Villasor, utilizzando una vecchia roulotte priva di targa, al cui interno sono stati identificati anche i loro due figli. Poiché il mezzo era in condizioni fatiscenti, nonché privo di energia elettrica e di acqua corrente, visto anche lo stato interessante della donna, sono stati immediatamente attivati i servizi sociali dello stesso Comune, che hanno preso in carico l’intero nucleo familiare. Il mezzo verrà rimosso a cura del soccorso stradale convenzionato.