RACCOLTA FONDI PER MILO, IL GATTO DI QUARTIERE VITTIMA DI VIOLENZA.

Radio zampetta sarda interviene per salvare Milo, un bellissimo gatto di quartiere a Quartu, vittima di violenza, un colpo alla bocca gli ha causato un trauma che gli impedisce di nutrirsi adeguatamente.

Era un bellissimo gatto in carne, oggi è un gatto scheletrico, ieri è stato catturato grazie alla collaborazione di una rete di persone e volontari che si sono adoperati per salvarlo, il secondo gatto vittima di in colpo al muso in pochi mesi nello stesso quartiere.

Siamo in difficoltà per affrontare le spese veterinarie, il nostro operato è attivo con costi che vanno ben oltre le nostre disponibilità, se ci volete aiutare nella causale specificate che è per Milo, a seguire gli estremi.



https://www.paypal.me/manuelascalas Per raccolta fondi a nome di Manuela Scalas: Questo è l’IBAN della mia Postepay Evolution: IT53T3608105138283981084015

Ringraziamo anticipatamente chi si unirà a noi per salvare Milo.

Abbiamo anche una lista dei desideri Amazon per raccolta cibo, abbiamo tanti cuccioli di gatto con le mammine salvati dalla strada che cercano adozione.

Scoprite la lista cliccando nel seguente link:

https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/2DL9ZBKNBN35A/?ref_=lol_ov_le.

Potete contattare la redazione al

348 0941 632 per ulteriori info.