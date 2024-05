Uta, boom di partecipanti alla passeggiata di gruppo in difesa del territorio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Organizzata dal comitato per la difesa del territorio di Uta, si sono dati appuntamento nei pressi della rotatoria all’ingresso del paese per poi addentrarsi in mezzo alla natura, quella che caratterizza il luogo e che il comitato intende conservare come è, senza le torri roteanti e le distese di pannelli fotovoltaici. Adulti, bambini, giovani e anche gli amici a quattro zampe erano invitati e, in tanti, non hanno disatteso le aspettative, anzi: “Tante persone hanno raccolto l’invito fatto dal comitato di Uta.

Abbiamo ammirato il viale monumentale di Minola, Romano ci ha raccontato la storia della azienda fin dalle origini, ci siamo spostati poi verso il sito archeologico di Su niu de su Pilloni dove Simona ha illustrato il nostro glorioso passato e infine grazie a Roberto e Kecco abbiamo raggiunto la monumentale quercia di Serra Taccori.

I siti scelti per la nostra escursione non sono stati scelti a caso, tutti sono interessati da progetti di fotovoltaico e agri voltaici” ha spiegato il comitato. Il prossimo appuntamento è previsto 30 maggio a Cagliari, in Piazza Garibaldi, ore 9:00. “In corteo raggiungeremo il Consiglio Regionale in via Roma per dire insieme no alla prepotenza di chi vuole sottrarci la terra in nome di una transizione energetica che distruggerà la Sardegna. Ogni Sarda e Sardo, Associazione, Movimento e Forza Politica può unirsi per gridare forte questo No” si legge nella locandina che annuncia l’evento.