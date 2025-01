Si è svolta ieri la solenne cerimonia che consente agli animali di ricevere una benedizione speciale, quella legata al Santo che, per la fede, protegge tutte le specie degli esseri viventi. Gli animali, amici per gli uomini, compagni di vita, dono prezioso che comunicano a modo loro e sanno esprimere tutti i sentimenti, in maniera autentica, diretta. Ed ecco che si sono presentati con i propri padroni, altri hanno allargato le zampe verso i presenti, immortalati con foto di rito, segno di condivisione, comunità e fratellanza verso tutti, quattro o due zampe compresi. Il maltempo non ha così frenato la celebrazione del rito, che si è svolto nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova, presieduto da p. Massimo Brozzetti che ha celebrato la messa e la benedizione degli animali.