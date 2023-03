Quasi sold-out l’unico concerto in Sardegna di Francesca Michielin al Teatro Doglio di Cagliari

Sarà un concerto straordinario, inserito nel tour “Bonsoir! – Michielin10 a teatro” prodotto da Vivo Concerti, dove Francesca Michielin presenterà live per la prima volta i brani inediti del nuovo disco, insieme ai grandi successi che l’hanno resa una delle cantautrici e polistrumentiste più apprezzate della scena contemporanea italiana.

Il tour nasce per celebrare il traguardo dei suoi dieci anni di carriera in musica, la scelta dei teatri privilegia la dimensione più intima della cantautrice, dettata anche dalla volontà di avere un rapporto più diretto con il pubblico. In questa inedita versione Francesca porterà in scena alcuni pezzi del suo nuovo progetto discografico Cani Sciolti, uscito lo scorso 24 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy.

Dopo la brillante conduzione di X Factor, la partecipazione al Festival di Sanremo in veste di direttrice d’orchestra, la pubblicazione del suo libro Il cuore è un organo, la nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento 2022, la conduzione di Effetto Terra e il successo della seconda stagione del podcast MASCHIACCI, Cani Sciolti promette di essere solo il primo di tanti progetti che l’incredibile e caleidoscopico talento di Francesca Michielin ci riserverà per il 2023!

Per vivere al meglio questo appuntamento unico nell’Isola, Palazzo Doglio presenta un pacchetto inclusivo di biglietto in galleria e light dinner all’Osteria del Forte prima del concerto, dalle ore 19 alle 20, con una portata principale, un contorno, un dolce e un bicchiere di vino, al costo di 65 euro. È previsto un supplemento di 22 Euro per coloro che avessero già acquistato il biglietto.

In entrambi i casi, la prenotazione del pacchetto è obbligatoria scrivendo a [email protected]

L’acquisto degli ultimi biglietti in galleria disponibili è ancora possibile online e nel punto vendita Box Office.

TEATRO DOGLIO, riaperto nel 2021 dopo trent’anni di chiusura, ha restituito a Cagliari un indirizzo prezioso per appuntamenti culturali di grande qualità. Scoperto per caso durante i lavori di ristrutturazione del vicino Palazzo Doglio, è un autentico gioiello architettonico degli anni ’60. Inserito all’interno del progetto di riqualificazione che fa capo a Palazzo Doglio, la riapertura del Teatro rianima uno dei quartieri storici della città. Ripensato come uno spazio contemporaneo, Teatro Doglio ha una struttura polifunzionale, ed è presto diventato un punto di riferimento per l’agenda culturale del capoluogo sardo, grazie a progetti di ampio respiro che ora vede l’importante collaborazione con l’associazione Elementum.