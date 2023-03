Cagliari, Steven e Angelica morti a 18 e 17 anni, lei era incinta: 3 anni all’uomo che noleggiò l’auto

Noleggiò la Mercedes classe A con la quale Steven Carbini e Angelica Angulo Gomez, 18 e 17 anni, lei incinta di 4 mesi, si schiantarono il 20 novembre 2020 a Villasor, sulla statale 196, morendo entrambi. Questa mattina Roberto Murru, 40enne di Selargius, ha patteggiato tre anni di carcere: fu lui a noleggiare l’auto a Steven nonostante non avesse la patente. I due ragazzi stavano rientrando a Cagliari, dove stavano sistemando la loro nuova casa dove si sarebbero presto trasferiti insieme al loro bambino. Invece, lo schianto contro un trattore non ha lasciato scampo a entrambi. Murru ha chiesto di poter sostituire la pena con lavori di pubblica utilità, richiesta sulla quale il giudice deciderà il prossimo 7 giugno.

Era stata la folle velocità a cui guidava a far schiantare Steven e Angelica, 180 chilometri all’ora mentre su quella strada il limite è di 50 chilometri all’ora. Una strada che da tempo amministratori e automobilisti segnalano come “altamente pericolosa”, ad esempio a causa, un problema tra i tanti, della scarsa illuminazione. Steven voleva fare un sorpasso e si era spostato sulla sinistra per guadagnare visibilità ma, vista un’auto in arrivo, cercò di rientrare nella sua corsia, a quel punto però schiantandosi contro il trattore davanti a lui e finendo in una cunetta dopo che l’auto si era ribaltata su se stessa un paio di volte.

Inutili i soccorsi: i due ragazzi, Angelica col suo bambino, morirono sul colpo. Colpa della velocità folle a cui Steven aveva spinto l’auto, dunque, ma anche colpa di chi, noleggiandogli l’auto, gli aveva permesso di farlo.